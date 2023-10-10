Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir haftalık denetimlerde, sürücülere toplamda 2 milyon 960 bin TL ceza kesildi. Denetimlerde koruyucu tertibat kullanmamaktan, emniyet kemeri ve kask ihlallerine, park yasağından, hız limitlerini aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, kırmızı ışık ihlaline kadar birçok kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da Bir Haftada Sürücülere 2 Milyon 960 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde sürücülere 2 Milyon 960 bin TL ceza kesildi.

2-9 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 207 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 382 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 647 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 16 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan,10 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 482 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden,139 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 148 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 15 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden, 29 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ve 9 araç sürücüsüne abart egzoz kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 614 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 708 araca, 2.960.334,00 TL idari para cezası kesildi. - ERZURUM