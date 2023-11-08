Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir haftalık denetimlerde, 2 bin 562 sürücüye para cezası kesildi. Denetimlerde koruyucu tertibat, emniyet kemeri, kask kullanmama, park yasağı, hız limiti aşma, alkollü araç kullanma, yayalara ilk geçiş hakkını vermemek gibi birçok kural ihlali tespit edildi.

Erzurum'da Bir Haftada 2 Bin 562 Sürücüye Para Cezası

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde 2 bin 562 sürücüye para cezası kesildi.

30 Ekim - 6 Kasım 2023 tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 180 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 229 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 699 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 21 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 29 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 538 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 154 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 34 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 41 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 550 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 562 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM