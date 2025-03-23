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Erzurum'da Bir Günde İki Mevsim Yaşandı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde bir haftadır süren kar yağışının ardından sabah saatlerinde bahar havası yaşandı. Güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, kış sezonunun sona erdiğini belirtti.

Erzurum'da bir günde iki mevsim

ERZURUM - Erzurum ve çevresinde yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışlı ve soğuk hava, bazı ilçelerde yerini bahardan günlere bıraktı. Gece saatlerinde lapa lapa kar yağan Oltu ilçesinde sabah saatlerinde bahardan bir gün yaşandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, artık yerini güneşli bir havaya bıraktı. Dün akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar, özellikle gençler arasında sevinçle karşılanmıştı. Ancak, bugün havanın güneşli olması, ilçe halkını oldukça mutlu etti.

Oltu vatandaşları, güneşli havanın keyfini çıkarırken, kış sezonunun sona erdiğini belirterek, bu güzel havanın tadını çıkaracaklarını ifade ettiler. Kar yağışının ardından gelen güneşli gün, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için büyük bir rahatlama sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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