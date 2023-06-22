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Erzurum'da bir evde yangın çıktı

Erzurum'da bir evde yangın çıktı

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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangını söndürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

İtfaiye Erzurum Müftü Güncel Haberler

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