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Erzurum'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Yürüyüşü Yaptı

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Erzurum'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen mitingde kalabalık, İsrail'i kınayan konuşmalar da yaptı.

ERZURUM'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Yakutiye ilçesinde Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Saray Bosna Caddesi'nden 3 kilometre uzaklıktaki İstasyon Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. 30 dakika süren yürüyüş ve İsrail'i kınayan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin Erzurum İsrail Sivil Toplum Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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