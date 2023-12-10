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Erzurum'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek Yürüyüşü Yaptı

10 Aralık 2023 14:45 Son Güncelleme: 14:47 Abone Ol

Erzurum'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen mitingde kalabalık, İsrail'i kınayan konuşmalar da yaptı.