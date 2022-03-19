Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı - Haberler

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Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı - Oktay Polat - Güncel
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ERZURUM'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 1091 köyün yolu kapandı.

ERZURUM'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 1091 köyün yolu kapandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı yoğun kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini ardırdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı nedeniyle Erzurum ve ilçelere bağlı 1091 yerleşim biriminin yolu kapanırken, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 172 santimetreye ulaştı.Meteoroji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının pazar gününden itibaren etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yanısıra eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.


Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

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