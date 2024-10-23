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Erzurum'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Erzurum'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Erzurum'da yan bakma kavgası sonucu 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken, bıçakla yaralandı. Olay sonrası M.Y. isimli 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

ERZURUM'da Ahmet Efe Taşken (16) yan bakma tartışmasında bıçakla boğazından yaralandı. Taşken hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan şüpheli M.Y. (15) tutuklandı.

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OĞLUMUN HİÇBİR SUÇU YOK'

Ahmet Efe Taşken'in babası, evli ve 3 çocuk babası Muharrem Taşken (60), hastane önünde yakınlarıyla, oğlundan gelecek bir haber bekliyor. Oğlunun, terzinin yanında çırak olarak çalıştığını ve pazar günü izinli olduğundan, arkadaşıyla mont almaya alışveriş merkezine gittiğini belirten Taşken, şunları söyledi:

"Oğlum arkadaşı ile gün boyu mont aramış. Ama zevkine göre bulamamış. Arkadaşının söylemesine göre, 100'üncü Yıl Parkı'ndan geçerken karşılarından kendi yaşlarında 3 kişi geliyormuş. Ahmet, o çocuklardan birinin giyindiği montu beğenmiş. Montuna baktıkları ve sonradan Afganistan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz gençlerden biri 'Ne yan bakıyorsunuz' diyerek bıçağı belinden çıkarmış Ahmet'in boynunu kesmiş ve kaçmışlar. Polis bunları yakalamış ve mahkemeye çıkarmış. Mahkemede oğlumu yaralayan çocuk 'yan baktı' diye bıçakladığını söylemiş. Şimdi biri tutuklu ikisi serbest."

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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