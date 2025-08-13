Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Ahmet Yılmaz Hayatını Kaybetti

Erzurumlular arasında çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenaze namazı sonrası Yılmaz, toprağa verildi.

ERZURUM'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz (24), toprağa verildi.

Olay, 11 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Palandöken ilçesi Sultan Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Yılmaz ile ağabeyi Emrah Yılmaz (35) ve Y.G., İ.G., B.G. ile İ.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yılmaz göğsünden, ağabeyi Emrah Yılmaz sırtından aldıkları darbelerle ağır yaralanırken, olaya müdahale etmeye çalışan bekçi M.Ş. de elinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Göğsünden ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ahmet Yılmaz yaşamını yitirdi. Sırtından yaralanan Emrah Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. 4 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüpheli sürüyor. Diğer yandan Ahmet Yılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Narmanlı Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Yılmaz, Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
