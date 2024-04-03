Erzurum'da bıçaklı kavga: 6 zanlı tutuklandı
Erzurum'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5'i çocuk 6 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde 1 Nisan'da çıkan kavgada, 16 yaşındaki D.D. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Olayın ardından kaçmaya çalışırken polislerce gözaltına alınan şüpheliler E.Y. (18), T.K. (16), H.P. (16), R.B. (17), Y.Y. (17) ve B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.