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Erzurum'da bıçaklı kavga: 6 zanlı tutuklandı

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Erzurum'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5'i çocuk 6 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 1 Nisan'da çıkan kavgada, 16 yaşındaki D.D. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Olayın ardından kaçmaya çalışırken polislerce gözaltına alınan şüpheliler E.Y. (18), T.K. (16), H.P. (16), R.B. (17), Y.Y. (17) ve B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Erzurum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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