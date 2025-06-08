Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Müftü Solakzade Mahallesi Solakzade Camii bahçesindeki iş yerinde Polat E. (29) ile arkadaşı Baran K. (30) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Polat E. ve abisi Murat E. (32) ile Baran K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, Baran K.'nın ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarafların alkollü olduğu, Baran K'nın çeşitli suçlardan 11, Murat E'nin de 2 kaydı olduğu öğrenildi.