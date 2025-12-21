Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti
Erzurum'da Muzaffer Çimagil'in ölümüne yol açan bıçaklı kavga ile ilgili olarak adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Erzurum'da Muzaffer Çimagil'in ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye çıkarılan şüphelilerden Mert T.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mustafa Akson, Muhammet Sungur Kars ve Yusuf Kars tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel