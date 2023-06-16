Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yukarı Mumcu semtinde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen mesele yüzünden kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, tartışmanın bir kafede çıktığını, daha sonra sokağa taştığını ifade ettiler. Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından, diğerinin elinden yaralandığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. - ERZURUM