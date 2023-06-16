Üye Girişi
Haberler
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Erzurum'un Yukarı Mumcu semtinde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yukarı Mumcu semtinde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen mesele yüzünden kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, tartışmanın bir kafede çıktığını, daha sonra sokağa taştığını ifade ettiler. Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından, diğerinin elinden yaralandığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title