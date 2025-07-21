Erzurum'da Bıçak Çeken Şüpheli Dolapta Yakalandı
Erzurum'da aile içi kavgada polise bıçak çeken M.O, saklandığı dolapta yakalanarak karakola götürüldü.
Erzurum'da polise bıçak çekip kaçan şüpheli, saklandığı dolapta ekiplerce yakalandı.
Dadaşköy Mahallesi Dadaşköy 2. Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Aileden M.O, polis ekiplerine bıçak çektikten sonra olay yerinden kaçtı.
Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmalarda, M.O'yu akrabasının evinde dolapta saklanırken yakaladı.
M.O, ekiplerce karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel