Erzurum'da Beton Mikserinin Park Halindeki 8 Araca Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Erzurum'da Beton Mikserinin Park Halindeki 8 Araca Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada birçok araç kullanılamaz hale geldi ve cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 RA 980 plakalı beton mikseri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak inşaat alanına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan Lokman Toptaş, AA muhabirine, mikserin park halindeki araçlara çarptıktan sonra inşaat alanına düştüğünü belirterek, "Mikser şoförü yaralıydı, ambulans çağırdık." dedi.

İnşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa ise kazada park halindeki aracının kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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