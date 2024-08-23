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Erzurum'da Banka Personellerine Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi Verildi

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Öz Finans-İş Sendikası tarafından Erzurum'da görev yapan banka personellerine stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi. Eğitimde, stres, duygu ve zaman yönetimi ile iletişim ve motivasyon konularında dersler verildi.

Öz Finans-İş Sendikası tarafından Erzurum'da görev yapan banka personellerine yönelik stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Öz Finans-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca finanse edilen, "Finans sektöründe çalışanlara yönelik stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü yöntemlerini öğrenme eğitimi" projesi Erzurum'da gerçekleşti.

Kentteki Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Banka'larında görevli çalışanlarının katıldığı eğitimde, stres, duygu ve zaman yönetimi ile iletişim ve motivasyon konularında dersler verildi.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, banka çalışanlarının çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze de olsa çözüm konusunda katkı sağlamanın kendilerini mutlu edeceklerini belirterek, "Bankacı üyelerimizin hem iş hayatında hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın katkıları ile eğitim programımızı Erzurum'da gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can tarafından eğitime katılan banka çalışanlarına katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

erzurum Ekonomi Stres Banka Ekonomi Güncel Haberler

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