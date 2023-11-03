Erzurum'da yapılan bir operasyonda, bandrolsüz 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Erzurum'da bandrolsüz 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

Erzurum'da bir kamyonda bandrolsüz 7 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çat yolu uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Ekipler, kamyonda yaptığı aramada 7 milyon 250 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi, araçtaki M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.