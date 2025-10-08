Erzurum'da Bakım Altına Alınan Kızıl Şahinler Doğaya Salındı
Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, bir ay süren bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Vatandaşların ihbarıyla başlayan süreçte, kuşlar sağlıklı bir şekilde koruma altına alındı ve güçlendirildikten sonra doğaya salındılar.
Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, 1 ay süren bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.
Şehir kırsalında bitkin halde iki kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kızıl şahinler, ekiplerce teslim alınarak koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan yırtıcı kuşlar, güçlenmeleri için bakım ve beslenmeye alındı.
Yaklaşık 1 ay boyunca bakılan ve doğaya uyum sağlayacak duruma gelen kızıl şahinler, doğaya salındı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel