Haberler

Erzurum'da Bakım Altına Alınan Kızıl Şahinler Doğaya Salındı

Erzurum'da Bakım Altına Alınan Kızıl Şahinler Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, bir ay süren bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Vatandaşların ihbarıyla başlayan süreçte, kuşlar sağlıklı bir şekilde koruma altına alındı ve güçlendirildikten sonra doğaya salındılar.

Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, 1 ay süren bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Şehir kırsalında bitkin halde iki kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kızıl şahinler, ekiplerce teslim alınarak koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan yırtıcı kuşlar, güçlenmeleri için bakım ve beslenmeye alındı.

Yaklaşık 1 ay boyunca bakılan ve doğaya uyum sağlayacak duruma gelen kızıl şahinler, doğaya salındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.