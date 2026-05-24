Erzurum-Yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeği görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir vatandaş, bahçesinde temizlik yaparken daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebekle karşılaştı. Kanatlarındaki göz desenleriyle dikkat çeken kelebeğin 'Baykuş kelebeği' olduğu belirtildi.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bahçesinde bahar temizliği yapan Yılmaz Özden, daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebekle karşılaştı. Özden, kabalak yaprağı üzerinde duran kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kelebeğin büyüklüğüne şaşırdığını söyleyen Özden, "Çiftliğimde bahçemde çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengarenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm" dedi.

Görüntülenen kelebeğin, 'Baykuş kelebeği' olarak bilinen Caligo cinsine ait türlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken bu kelebekler, genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşıyor.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
