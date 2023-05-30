Erzurum'da Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıl'ı öldüren sanığın akıl sağlığı raporu yeniden istendi

Erzurum'da Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıl'ı bıçaklayarak öldüren sanık Erdal Kızıl'ın avukatı, yargılama sırasında alınan akıl sağlığıyla ilgili raporun yeniden alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasına karar verdi.

ERZURUM'da, boşandıktan sonra dini nikahla yaşamaya devam ettiği Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Erdal Kızıl (53) için mahkeme heyeti, avukatının yargılama sırasında alınan akıl sağlığıyla ilgili raporun, alanında uzman olmayan kişilerce hazırlandığı gerekçesiyle itirazı üzerine, yeniden rapor alınmasına karar verdi.

Olay, 26 Mart 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıl, emniyete gidip evde eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'ı öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese giden ekipler, anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Ayşe İşlek'i 14, kızı Tuba Kızıl'ı da 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıl'ın, cesetlerin kokmaması için üstlerine battaniye örterek, camları açık bıraktığı belirlendi.

Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasında sanık Erdal Kızıl'ın 'Altsoydan akrabayı kasten öldürmek' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.