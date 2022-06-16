Erzurum'da atın teptiği bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da atın teptiği bir kişi hayatını kaybetti

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da atın teptiği bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kişi, atının tepmesi sonucu öldü.

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kişi, atının tepmesi sonucu öldü.

Düzyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdulbari Akarsu, sahibi olduğu atın tekme atması sonucu ağır yaralandı.

Akarsu, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu anlaşılan Akarsu, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akarsu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title