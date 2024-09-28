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Erzurum'da Atatürk Büstüne Saldırı Gerçekleşti

Erzurum'da Atatürk Büstüne Saldırı Gerçekleşti
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Erzurum'da bir kişi, okul bahçesindeki Atatürk büstünü balta ile kırarak zarar verdi. Polis, şüpheliyi anında yakaladı.

ERZURUM'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü balta ile kıran Yusuf E., (39) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda sırt çantalı bir kişinin, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçe duvarından atlayıp, elindeki balta ile Atatürk büstüne zarar verdiği bildirildi. İhbarla harekete geçen polis, kamera incelemesinde bordo renkli bir aracın okul çevresinden uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelinin Yusuf E. olduğunu tespit edip, kameradaki aracı da aramaya başladı. Palandöken Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, şüpheli aracın lokasyonunu tüm ekiplere telsiz anonsuyla bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri de Yusuf E.'yi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nın üst tarafında suç aleti balta ile yakaladı. Yunus E. ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Diğer yandan Atatürk büstü inceleme sonrası muhafaza altına alındı.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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