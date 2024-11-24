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Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı
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Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve müdürlük çalışanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü saldırısında şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi evinde ziyaret etti.

Aykut ve beraberindekiler şehidin eşine çiçek hediye edip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Şehide rahmet dileyen Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimiz Ahmet Aktepe'nin kıymetli eşi ve fedakar öğretmen Işıl Aktepe ile emaneti sevgili kızını ziyaret ettik. Aziz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizim için onurdur. Kalemleriyle geleceği, canlarıyla vatanı savunan kahramanlar..."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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