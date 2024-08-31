Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polis ekipleri, kent genelinde karadan ve havadan asayiş ve trafik denetimi yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında özellikle düğün konvoylarına yönelik denetimlerini arttırdı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da polis ekipleri, kent genelinde karadan ve havadan asayiş ve trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında özellikle düğün konvoylarına yönelik denetimlerini arttırdı.

"Huzurum Erzurum" mottosuyla 23 noktada yaklaşık 100 polisle yapılan denetimlerde, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile tespit yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, megafonla düğün konvoylarındaki sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunup, evlenen çiftlere de mutluluk diledi.

Kaynak: AA / Güncel

erzurum trafik Politika Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title