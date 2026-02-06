Haberler

Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı

Güncelleme:
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, arama kararları bulunan 89 kişiyi yakaladı. Ekipler ayrıca kayıp 8 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında aranma kararı bulunan 89 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ederek genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan, 62 asayiş suçundan, 17 siber suçlardan, 3 narkotik suçlardan ve 5 kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere aranması bulunması toplam 89 kişiyi yakaladı.

Ekipler ayrıca 8 kayıp kişiyi de bularak ailelerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelelerine azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
