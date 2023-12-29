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Erzurum'da aranan 7 şüpheli yakalandı

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Erzurum'da polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aranan 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güvenlik Yakalama Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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