Erzurum'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı yakaladı. Şahıslardan birinin 43 ayrı suçtan kaydı bulunurken diğerlerinin 7 ve 13 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince, gece vakti silahla yağma suçundan 21 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca otodan hırsızlık, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, mala zarar verme, TCK 191 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma (gasp) suçları olmak üzere toplam 43 ayrı suç kaydı bulunan Ramazan Ş. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde Şükrü Paşa Mahallesi Şıh Köyü Caddesi Şükrü Paşa Cami önünde yakalanmıştır.

Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, tehdit, kasten yaralama suçları olmak üzere toplam 7 ayrı suç kaydı bulunan Ahmet Y. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde Abdurrahman Gazi Mahallesi E80 karayolu üzerinde bulanan Emek Taksi durağı önünde yakalanmıştır.

Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ayrıca açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, yangın, mala zarar verme, TCK 191 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçları olmak üzere toplam 13 ayrı suç kaydı bulunan Gökhan K. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde Lalapaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Caddesi üzerinde yakalanmış ve şahıslar adli işlemlerin akabinde Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." - ERZURUM