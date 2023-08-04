Erzurum'da araç evin bahçesine uçtu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada hızını alamayan araç bir evin bahçesine uçtu.

Erzurum'da son günlerde sayıları hızla artan trafik kazaları korku dolu anlarında yaşanmasına sebep oluyor. Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan birisi hızını alamayarak cadde kenarındaki bir evin bahçe duvarından aşağı düşerek sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçlarından çıkan vatandaşların yaşadığı panik gözlerden kaçmadı. Olay sonrası yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. - ERZURUM