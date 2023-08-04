Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da araç evin bahçesine uçtu

Güncel Haberler

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada hızını alamayan araç bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada hızını alamayan araç bir evin bahçesine uçtu.

Erzurum'da son günlerde sayıları hızla artan trafik kazaları korku dolu anlarında yaşanmasına sebep oluyor. Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan birisi hızını alamayarak cadde kenarındaki bir evin bahçe duvarından aşağı düşerek sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçlarından çıkan vatandaşların yaşadığı panik gözlerden kaçmadı. Olay sonrası yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title