Erzurum'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Erzurum'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
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Erzurum'un Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bazı sakinler dumandan etkilendi.

Erzurum'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangında bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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