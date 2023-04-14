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Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı

Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki bir sitede dün annesi S.K'yi (57) bıçakla öldürüp babası N.K'yi (62) de ağır yaralayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Aziziye Erzurum Güncel Haberler

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