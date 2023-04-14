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Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan üniversite öğrencisi genç adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan üniversite öğrencisi genç adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki bir sitede dün annesi S.K'yi (57) bıçakla öldürüp babası N.K'yi (62) de ağır yaralayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuklu Erzurum Güncel Haberler

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