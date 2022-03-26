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Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Erzurum'da anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

Erzurum'da anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

Erdal K'nin bugün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek verdiği ifade doğrultusunda Palandöken ilçesindeki Dekor Evler'e giden polis ekipleri, eşinden boşanan Ayşe İ. ile kızı Tuğba K'yi ikametlerinde yerde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ile kızının bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin şüpheli eski koca Erdal K. gözaltına alındı.

Öte yandan ceset kokularından dolayı cinayetin birkaç gün önce işlendiği değerlendiriliyor.

Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Son dakika haber | Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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