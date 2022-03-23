Erzurum'da anne adayları "gebe okulu" ile doğuma sağlıklı hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde hizmete sunulan "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Hastanenin Nene Hatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde hizmete giren gebe okulunda, hastane başhekim yardımcısı Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu koordinesinde, ebe ve hemşirelerin desteğiyle anne adaylarına haftada iki gün teorik eğitim veriliyor.

Yaklaşık 3 hafta süren eğitim kapsamında eğitmenler hem anne adaylarını mutlu şekilde doğuma hazırlayıp hamilelik ve doğum sürecinde yardımcı oluyor hem de kafalarına takılan soruları cevaplıyor.

Gebelik ve gebelikte oluşabilecek sorunlar, doğum yöntemleri, normal doğumun önemi, doğum öncesi ve sonrası bebek bakımı ile anne sütünün önemi gibi konularda da anne adaylarını bilgilendiren görevliler, ayrıca kadınlara hafif spor egzersizleri yaptırıyor.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yaptığı açıklamada, gebe okulunun açılışında emeği geçen Kadıoğlu ile birimde görev alanlara teşekkür etti.

Gebe eğitimlerinin önemine değinen Tör, "Gebelere ulaşmak ve eğitim almalarını sağlamak çok kolay olmuyor. Bu nedenle eğitim alanımızdaki anne adaylarının fazlalaşmasına çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kadıoğlu da 2015 yılında Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde Sağlık Bakanlığı talimatıyla Türkiye de ilk olarak bu faaliyeti başlattıklarını ve sürecin çok faydalı geçtiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu eğitimlere ara verdiklerini belirten Kadıoğlu, "Bu çalışmada amaç, anne adaylarımızı en güzel ve mutlu şekilde doğuma hazırlamak, anne adaylarına hamilelik ve doğum sürecinde yardımcı olmak ve bilmedikleri konularda eğitim ortamı oluşturmak. Gebe okulunun amacı hamilelik ve doğum sürecinde annenin, doğum sonrasında ise bebeğin ve yine annenin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir dönem geçirmelerini sağlamaktır." dedi.