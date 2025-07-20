Erzurum'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zorluk yaşarken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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