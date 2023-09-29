Erzurum'da Anadolu Yer Sincabı Doğaya Salındı

Erzurum'da rehabilitasyon ve bakım sürecinin ardından doğaya salınan Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi. Yaklaşık 2 aylık rehabilitasyon ve bakım süreci tamamlanan sincap, yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum'da rehabilitasyon ve bakım sürecinin ardından doğaya salınan "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi.

Kentte bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Anadolu yer sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

Yaklaşık 2 aylık rehabilitasyon ve bakım süreci tamamlanan yer sincabı yaşam alanına bırakıldı.

Fotokapanla kaydedilen görüntülerde, sincabın yuvasından çıkıp biraz dolaştıktan sonra tekrar yuvasına döndüğü yer aldı.