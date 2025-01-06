Erzurum'da Ambulans Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzurum'da kaza yapan ambulans ile buradaki yaralılar için yola çıkan diğer ambulansın tıra çarpması sonucu 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi yaralandı.

Erzurum- Erzincan kara yolunda bir ambulans ile araç çarpıştı.

Kazaya müdahale etmek için yola çıkan diğer ambulans ise olay yerine 500 metre kala, Hasan Acar yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazalarda 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi yaralandı.

Ekiplerin yolu trafiğe kapattığı kazada, ambulansta sıkışan yaralılar, itfaiye görevlilerince yoğun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Tır sürücüsü Hasan Acar, AA muhabirine, "Kırmızı ışıkta dururken ambulans geldi arkadan vurdu. Yolda çok yoğun olmasa da sis vardı." dedi.

Kaza yapan ambulansların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bu arada, her iki ambulanstaki yaralı sağlık çalışanlarından ikisinin evli olduğu öğrenildi.