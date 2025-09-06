Haberler

Erzurum'da Alkollü Sürücü Yaya Canından Etti

Güncelleme:
Erzurum'da bir otomobilin çarpması sonucu 41 yaşındaki Arzu Aksakallı hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yakalandı ve tutuklandı.

Yakup B. (28) idaresindeki 34 ABE 880 plakalı otomobil, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Aksakallı'ya (41) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
