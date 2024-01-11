Erzurum'da Alkollü Sürücü Polislere İtiraz Etti

ERZURUM'da trafik polislerinin uygulama yaptığını gören sürücü, kamyoneti durdurarak yolcu koltuğuna geçip oturdu. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü" diyerek polislere itiraz etti. Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücüye 25 bin 954 TL para cezası kesilerek, sürücü belgesine de 2030 yılına kadar el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi, oteller bölgesinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Bu sırada polisleri gören 25 AAJ 054 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracını denetim noktasına 50 metre mesafede sağa çekip, durdurarak yolcu koltuğuna geçti. Durumu fark eden trafik ekibi, aracın yanına gitti. Kimliğini vermek istemeyen ve isminin Ferdi Karadeniz olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreye üflememekte direndi. Polislere TC numarasını söyleyen Ferdi Karadeniz, aracın kendisine ait olmadığını, kullanan arkadaşının cep telefonuna mesaj geldikten sonra evine gittiğini söyledi. Karadeniz, telefonla aradığı kişiye "Gel bu arabanı al. Adamlar diyor ki 'sen arabayı sürüyorsun' Diyorum ki benim sürdüğüm yok. Gel arabana sahip ol, beni götür. Yani tamam da senin eve gidip işini halledecek zaman mıydı?" diye konuştu.

Denetim noktasına takviye olarak gelen asayiş ekibinin ikna ettiği Karadeniz kimliğini verip alkolmetreye de üfledi. 0,96 promil alkollü olduğu belirlenen Ferdi Karadeniz, bu kez aracı sürmediğini söyledi. Polis ekiplerine itiraz eden Karadeniz, "Kardeşim sen benim arabayı sürdüğümü gördün mü? İspat et benim arabayı sürdüğümü. Üstüme niye geliyorsun? Ben terörist miyim? Ceza yazamazsın açık konuşayım. Ben arabayı sürmüyorum. Benim arabayı sürdüğümü gördüysen söyle. Kardeşim sen beni orada gördün, oturuyordum. Dedin şoför nerede? Dedim işi vardı, gitti, gelecek. Sıkıntı yok, mahkemeye veririm ben sizi. Sen benim arabayı sürdüğümü gördüysen konuş" dedi.

Polis memurunun "Bütün yasal yollar, itiraz haklarınızla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Ben size olanı söylüyorum. Uygulama noktasının gerisinde durdunuz, yan koltuğa geçtiniz" sözleri üzerine Karadeniz, "Ben de diyorum ki; öyle bir şey yok, sen çıkartıyorsun bunu. Bu araba iki saattir burada duruyor. Niye beni zorluyorsun ya" ifadelerini kullandı.

Karadeniz, kendisini görüntüleyen gazeteciye de "Ne çekiyorsun? Yiyeceksin sıfatından ha" diyerek tepi gösterdi.

Daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Karadeniz'in 'Benim değil' dediği kamyonetin de sahibi olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, Karadeniz'e ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 25 bin 954 TL para cezası keserek sürücü belgesine de 2030 yılına kadar el koydu.

Polis, Ferdi Karadeniz'e ait kamyoneti uygulama noktasına gelen bir yakınına teslim etti. (DHA)