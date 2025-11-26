Erzurum'da Alacak Meselesi Kavgası: 2 Kişiyi Bıçakladı

ERZURUM'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçan Kemal K. (18), suç aleti ile bıçakla teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde otomobille giden Fatih A. (21) ile Abdulsamet İ. (20), yolda yürüyen Kemal K.'nin yanında durarak yanlarına çağırdı. Gençler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kemal K., üstünde taşıdığı bıçakla Abdulsamet İ. ve Fatih A.'yı yaraladı ardından otomobilin camını bıçağın kabzasıyla kırarak kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Kemal K. daha sonra suç aleti bıçakla Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Kemal K., sağlık kontrolü için getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde kendisini görüntüleyen gazetecinin "Fatih ve Abdulsamet'i neden bıçakladın" sorusuna "Hak ettiler" yanıtını verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.