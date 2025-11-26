Haberler

Erzurum'da Alacak Meselesi Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Kemal K. isimli genç, iki kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Daha sonra bıçakla birlikte polis karakoluna teslim oldu.

ERZURUM'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçan Kemal K. (18), suç aleti ile bıçakla teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde otomobille giden Fatih A. (21) ile Abdulsamet İ. (20), yolda yürüyen Kemal K.'nin yanında durarak yanlarına çağırdı. Gençler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kemal K., üstünde taşıdığı bıçakla Abdulsamet İ. ve Fatih A.'yı yaraladı ardından otomobilin camını bıçağın kabzasıyla kırarak kaçtı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Kemal K. daha sonra suç aleti bıçakla Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Kemal K., sağlık kontrolü için getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde kendisini görüntüleyen gazetecinin "Fatih ve Abdulsamet'i neden bıçakladın" sorusuna "Hak ettiler" yanıtını verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / Erzurum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.