Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Ligi finalistleri! 2024 UEFA Avrupa Ligi finaline kimler kaldı? Osayi-Samuel sakatlandı mı, sezonu kapattı mı? Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024? Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title