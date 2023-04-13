Erzurum'da AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

Ak Parti'nin Erzurum milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "14 Mayıs Genel Seçimleri AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçimlerin "hayırlı" olmasını diledi.

Ülkenin geleceğini belirleyecek seçimin arifesinde olduklarını ifade eden Küçükoğlu, "Teşkilatımızın tüm kademeleriyle bu seçimi yine milletimizin inanç ve iradesiyle zaferle sonuçlandıracağız." dedi.

Seçimin önemini vurgulayan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Birileri gibi algı operasyonu yapmadan eser siyaseti yaparak, bir partinin mensubu olmak gurur ve onur vericidir. Yorulmadan, yılmadan ve usanmadan yolumuza bakıp yeni hedefleri hep birlikte inşa edeceğiz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bizi yıkmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bu seçim partiler üstü bir seçimdir. Bu seçim hak ile batılın apaçık mücadelesinde saf belirleme, milli ve manevi değerlerini hiçe sayanlarla mücadele etme, sadece bizim ve milletimizin seçimi değil, dünya mazlumlarının umudu olacak bir seçimdir."

"AK Parti hareketi şahıs hareketi değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise seçimde yeniden tarih ve destan yazacaklarını söyledi. Erzurum'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği vereceklerine inandıklarını vurgulayan Sekmen, "AK Parti hareketi, sadece kuru kuruya bir parti hareketi değil, bir dava hareketidir. AK Parti hareketi şahıs hareketi değil, milletin milli ve manevi değerlerini öne çıkaran, ülkenin kalkınmasını, yerli ve milli kalkınmayı hedefleyen bir parti hareketidir. AK Parti devlet ile milleti barıştıran, bir araya getiren, milletin değerlerine saygı duyan ve üstün tutan bir hareketin adıdır." ifadesini kullandı.

Bu harekete önem verdiklerine ve bunun için canla başla çalışacaklarına dikkati çeken Sekmen, "Bunun için bu mücadele dış güçler ile onların içerimizdeki uzantılarıyla olan büyük bir mücadeledir. Bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracağız. Dünya değil hangi güç ya da kuvvet karşımıza çıkarsa çıksın hepsini aşacağız." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti'nin Erzurum milletvekilleri adayları Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Ayşe Deniz Çelik ve Muhammed Gökberk Kocaaliler de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.