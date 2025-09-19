Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Erzurum'da "Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı" düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin aileyi güçlendirme noktasında her daim kararlı bir vizyona sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2025 yılının "Aile Yılı", takip eden on yılın ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ercan, şöyle konuştu:

"Bizler aileyi sadece toplumun en küçük birimi olarak tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Aile, toplumun en güçlü kalesidir. Bu bağlamda ele alındığında aile yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, mukaddestir. Ancak modernleşme adı altında küreselleşen dünyada bireylere maalesef ailesiz bir yaşam biçimi dayatılmakta ve insanlar yalnızlaştırılmaktadır. Bu süreç hem bireyde hem toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk doğurmaktadır. Aile yapısının zedelendiği toplumlar, kökünden çürümeye mahkumdurlar."

Ercan, teknolojik değişiklikler ile kültürel bir dönüşüme maruz kalındığını belirterek, "Bu çalıştayla, küresel bir baskının aileyi hedef alması ile toplumumuzun en önemli kalelerinden biri olan ailenin, değer yitiminin önüne geçmek için adım atıyoruz ve insanlığın bekasını ilgilendiren böyle hayati bir meselede dik duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalıştayla dijital ortamın ailede nasıl değerlendirilebileceğinin istişare edileceğini söyleyen Ercan, "Eşlerin ihtiyaç duyduklarında, zaman ve mekan sınırlaması olmadan, güvenle ulaşabilecekleri dijital bir platformun önem taşıdığını düşünüyoruz. İşte bu düşünceden hareketle, Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı, gizliliği esas alan, sürekli erişilebilir ve güvenilir destek mekanizmalarının nasıl sunulması gerektiğini anlamayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise Bakanlığın "Aile Yılı" ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Ökten, "Dijital dünyanın sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek aile kurumumuzun gücünü pekiştirmeye ve bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Ailelerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşması için sizlerle hep birlikte çalışacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise aileyi güçlendirmek ve dijital çağın sunduğu fırsatları en iyi şekilde kullanmak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerinden bahsederek, "Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla, ülkemizin sosyal kalkınmasından öncü kurum olma vizyonuyla, bakanlığımız hizmet sunumlarını gerçekleştirmektedir." şeklinde konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ve Proje Koordinatörü Seda Kavaz da ailenin önemine vurgu yaparak, çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından, salonda oluşturulan "psikoloji ve psikiyatri", "hukuk", "değerler eğitimi ve toplumsal algılar", "sosyal hizmetler ve kamu politikaları", "teknoloji ve dijital çözümler" ile "sivil toplum kuruluşu temsilcileri" masalarında alanlarında uzman isimler istişarelerde bulundu.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu Üyesi Tarkan Zengin, akademisyenler, bürokratlar, psikologlar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.