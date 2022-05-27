Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti Erzurum'da kedi kurtarma operasyonu Erzurum'da ağaçta mahsur kalan kedi, iki gencin çabalarıyla kurtarıldı.

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti

Erzurum'da kedi kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da ağaçta mahsur kalan kedi, iki gencin çabalarıyla kurtarıldı.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir benzin istasyonu önünde bulunan ağaca çıkan kedinin inemediğini gören Kadim Yaşar isimli vatandaş kediyi çıktığı ağaçtan kurtarmak istedi. Yaşar, tek başına kediyi kurtaramayinca o sırada kaldırımda yürüyen Ekrem Demir ve Coşkun Aydemir isimli iki gençten yardım istedi. Gençlerden Ekrem Demir yorgun düşen ve korkak tavırlar sergileyen kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanarak yaklaşık on dakika boyunca kediyi kendine çekmeye çalıştı. Bu sırada arkadaşı Coşkun Aydemir ise ağacın altında arkadaşını yönlendirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtarmayı başaran iki arkadaşın özverili davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi ise benzin istasyonundaki market personeli tarafından sütle beslendikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum, Benzin, Müftü, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title