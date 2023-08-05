Erzurum'da ağaçtan düşen çocuk yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da ağaçtan düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağacın üzerine çıkan 13 yaşındaki İ.Y. dengesini kaybeder aşağı düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.