Erzurum'da ağaçtan düşen çocuk yaralandı
Güncel Haberler
Erzurum'da ağaçtan düşen 13 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Erzurum'da ağaçtan düşen çocuk yaralandı
ERZURUM - Erzurum'da ağaçtan düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağacın üzerine çıkan 13 yaşındaki İ.Y. dengesini kaybeder aşağı düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Güncel