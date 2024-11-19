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Erzurum'da açılan caddeye 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un adı verildi

Erzurum'da açılan caddeye 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un adı verildi
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Erzurum'da 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut'un ismi, açılışı yapılan caddede yaşatılacak.

Erzurum'da 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut'un ismi, açılışı yapılan caddede yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde açılan caddeye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde önlem alırken darbecilerin kullandığı 2 tanktan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un ismi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının kendileri için bir vazife olduğunu söyledi.

Sekmen, şehit Bulut'un, babasıyla 15 Temmuz gecesi yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"Fırat Bulut kardeşimiz şehit olduğu gece babasıyla şöyle konuşuyor. Baba diyor ki 'Fırat oğlum kendine mukayyet ol'. Fırat da babasına diyor ki 'Baba vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki. Dinimi, vatan, bayrak sevgisini sen öğrettin. Benden asla geri durmamı isteme.' Babayı ve evladı görüyorsunuz. Evladımız o gece 'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz.' dedi. Etrafımızda vatanı elden gidenlerin nasıl yaşadıklarını görüyoruz. Böyle güzel bir evladımız, inşallah Sevgili Peygamberimize komşu olur."

Törene katılmak için Ankara'dan gelen şehidin annesi Rahime Bulut da oğlu için yazdığı ağıtı okudu.

FETÖ'nün Türkiye'ye tuzak kurduğunu belirten Bulut, "Rabbim o tuzakları başlarına çevirsin. Bu vatan kolay kazanılmadı. Ben gözümün nuru, ciğerim, evladımı bu vatana verdim ama bir çakıl taşı vermedik. Rabbime şükürler olsun, evlat veririz, vatan vermeyiz. Bu Türkiye bizim. Bu şanlı bayrağın altında onların yaşamaya hakkı yok. Onlar bu vatana ihanet ettiler. Bu bayrak onların değil. Bu bayrak gökyüzünden yağmur gibi inen mermilere göğsünü siper eden şehitlerimizin." dedi.

Daha sonra kürsüden inen Bulut'la, alanda bulunan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik, birbirlerine sarıldı, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından şehidin yakınlarına plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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