Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Erzurum'da Acil Sağlık Ekipleri Kış Koşullarında Hizmette

Erzurum'da Acil Sağlık Ekipleri Kış Koşullarında Hizmette
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çetin kış şartları altında Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, helikopter, snowtrack, paletli ve kara ambulanslarla vakalara hızlı bir şekilde ulaşmak için hazır bekliyor. Sağlık ekipleri, zor hava koşullarında hastalara ulaşmak için canla başla çalışıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, helikopter, snowtrack, paletli ve kara ambulansıyla vakalara sorunsuz ulaşmak için hazır bekliyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan sağlık ekipleri, merkezde ve mahallelerde hastaların yardımına "Hızır gibi" yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor.

Kentte 36 istasyon ve 450 personelle hizmet veren ekipler, geçen yıl araçların gidemediği sarp arazilerde 450 hastaya helikopterle ulaşmayı başardı.

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da hava ambulansı, 2 snowtrack, paletli ve kara ambulansları olmak üzere toplamda 70 araçla hizmet verdiklerini söyledi.

Kentte şehir içi hizmet verecekleri tüm araçların bakımlarının tamamlandığını anlatan Taş, "Kış şartları Erzurum'da çetin geçiyor, özelikle paletli araç ve snowtracklarla vatandaşlarımıza canla başla çalışarak hizmet veriyoruz." dedi.

Taş, 112 ekiplerinin geçen yıl 71 bin 353 hastaya ulaştığını, bu yıl ise ocak ayından bugüne kadar 64 bin 954 hastaya hizmet verdiğini dile getirerek, vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine kara yolunda ambulansa, yaşam için yol vermelerini istedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

İstanbul'da cesetler sahile vurdu
img

Futbolcusu olduğu takıma hoca olarak dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı! AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.