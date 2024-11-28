Erzurum'da Acil Sağlık Ekipleri Kış Koşullarında Hizmette

Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, helikopter, snowtrack, paletli ve kara ambulansıyla vakalara sorunsuz ulaşmak için hazır bekliyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan sağlık ekipleri, merkezde ve mahallelerde hastaların yardımına "Hızır gibi" yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor.

Kentte 36 istasyon ve 450 personelle hizmet veren ekipler, geçen yıl araçların gidemediği sarp arazilerde 450 hastaya helikopterle ulaşmayı başardı.

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da hava ambulansı, 2 snowtrack, paletli ve kara ambulansları olmak üzere toplamda 70 araçla hizmet verdiklerini söyledi.

Kentte şehir içi hizmet verecekleri tüm araçların bakımlarının tamamlandığını anlatan Taş, "Kış şartları Erzurum'da çetin geçiyor, özelikle paletli araç ve snowtracklarla vatandaşlarımıza canla başla çalışarak hizmet veriyoruz." dedi.

Taş, 112 ekiplerinin geçen yıl 71 bin 353 hastaya ulaştığını, bu yıl ise ocak ayından bugüne kadar 64 bin 954 hastaya hizmet verdiğini dile getirerek, vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine kara yolunda ambulansa, yaşam için yol vermelerini istedi.