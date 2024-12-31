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Erzurum'da Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Düzenlendi

Erzurum'da Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Düzenlendi
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Anne ölümleri ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla düzenlenen acil obstetrik bakım eğitimi, Erzurum'un yanı sıra çevre illerden gelen 160 ebelin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, alanında uzman isimler tarafından önemli konularda bilgilendirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce çevre illerden ebelerin de katılımıyla acil obstetrik bakım eğitimi düzenlendi.

Anne ölümleri ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Erzurum'un yanı sıra Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Bayburt'tan 160 ebe katıldı.

Katılımcılar, alanında uzman akademisyen ve hekimlerce, 2 gün süren eğitimlerle, anne ölümleri, doğum eylemlerinin takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavileri konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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