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Erzurum'da Abartı Egzozlu Otomobillere Cezai İşlem

Erzurum'da Abartı Egzozlu Otomobillere Cezai İşlem
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Erzurum'da sosyal medya üzerinden yapılan şikayet sonucunda abartı egzozlu otomobil sürücüsüne 1380 lira ceza kesildi.

Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medyadan yapılan şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.

Sosyal medyadan Vali Mustafa Çiftçi etiketiyle yapılan "Sayın Valim şu arkadaşlara (abart egzozla gürültü rahatsızlığı veren otomobiller) bir çözüm bulabilir miyiz? Gerçekten çok rahatsızlık veriyorlar" şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilin plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü A.M.B, polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerce, sürücüye sigortasız araç kullanmaktan ve gürültüden dolayı 1380 lira ceza yazıldı, otomobil ise otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da otomobilin tespit edilerek gereken işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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