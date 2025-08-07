Erzurum'da Abartı Egzoz Denetiminde 12 Sürücüye Cezai İşlem

Erzurum'da, abartı egzoz kullanan 12 sürücüye toplamda 111 bin 204 lira para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, denetimlerde 7 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsünü tespit etti.

Erzurum'da otomobil ve motosikletlerde abartı egzoz kullanan 12 sürücüye 111 bin 204 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 28 Temmuz ile 4 Ağustos arası abartı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, abartı egzoz kullanan 7 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne 111 bin 204 lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
