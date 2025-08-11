Erzurum'da Abart Egzoz Kullanan 29 Sürücüye 194 Bin Lira Ceza

Erzurum'da, abart egzoz kullanan 29 sürücüye toplam 194 bin 277 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlamaya yönelik denetimlerde bulundu.

Erzurum'da otomobil ve motosikletlerde abart egzoz kullanan 29 sürücüye 194 bin 277 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 4 Ağustos ile 11 Ağustos arası trafiği tehlikeye düşüren ve abart egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren ve abart egzoz kullanan 26 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne 194 bin 277 lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
